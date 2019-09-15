Иномарка и мусоровоз создали пробку на проспекте Энгельса

В Петербурге на пересечении проспектов Энгельса и Суздальского произошло ДТП с мусоровозом. На дороге образовалась большая пробка.

Со слов очевидцев, автомобиль KIA столкнулся с мусоровозом. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

В группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте» добавили, что участники аварии заняли две полосы движения. Другие детали ДТП не называются.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что из-за пробега в городе собрались большие пробки. В ходе мероприятия в центре Петербурга перекрывали движение. Пробег завершили на Невском проспекте в 12 часов дня.