Иномарка и мусоровоз создали пробку на проспекте Энгельса

Иномарка и мусоровоз создали пробку на проспекте Энгельса
Детали ДТП не называются. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге на пересечении проспектов Энгельса и Суздальского произошло ДТП с мусоровозом. На дороге образовалась большая пробка.

Со слов очевидцев, автомобиль KIA столкнулся с мусоровозом. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

В группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте» добавили, что участники аварии заняли две полосы движения. Другие детали ДТП не называются.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что из-за пробега в городе собрались большие пробки. В ходе мероприятия в центре Петербурга перекрывали движение. Пробег завершили на Невском проспекте в 12 часов дня.

дтп новости спб очевидцы
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Иномарка и мусоровоз создали пробку на проспекте Энгельса
После легкоатлетического пробега петербуржцы стоят в пробках
В Колпино ОМОНовцы хотели обезвредить игрушечную бомбу
Врач назвал симптомы рака головного мозга
Военно-транспортный корабль ВМС США вошел в Черное море
Двухлетняя девочка отравилась наркотиком в Ломоносове
Брошенный каршеринг заблокировал проезд шести автомобилям в Купчино
Двор на проспекте Ветеранов оказался залит «кофе с молоком»