Аренда жилья в Петербурге подорожала на 10%

В ближайшее время цены больше не вырастут. Фото: pixabay.com

В ближайшее время цены больше не вырастут. Фото: pixabay.com

С начала осени в Северной столице выросли цены на аренду жилья. Рост стоимости на 10% связывают с высоким спросом в начале учебного года.

Ежемесячная стоимость однокомнатной квартиры в Петербурге достигла 30,3 тыс. рублей. Двухкомнатные – до 46,8 тыс. рублей. От приведенных цен не отстает только Москва, где в среднем за «однушку» придется заплатить 37,7 тыс. рублей, а за «двушку» — 51 тыс. рублей.

Согласно данным ЦИАН, пишет «Коммерсантъ», Петербург вошел в тройку лидеров по динамике роста. На строчку выше оказался Краснодар (за месяц однокомнатные квартиры подорожали на 12%, двухкомнатные на 8%) и лидирует Воронеж (14% и 15%).

Не смотря на начало учебного года и делового сезона, специалисты отмечают, что в ближайшее время цены не вырастут.

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