Птербуржцев предупредили о колебаниях атмосферного давления

В ближайшие дни в Северной столице произойдут резкие колебания атмосферного давления. Со слов специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковец, скачки могут отрицательно сказаться на самочувствии метеозависимых людей.

Как сообщает портал «Метеовести», в воскресенье, 15 сентября, показания барометров будут в норме — 745 миллиметров ртутного столба. Со следующего дня они начнут опускаться. Понижение продлится до середины недели.

Ближе к окончанию следующей недели атмосферное давление придет в норму. Евгений Тишковец также не отрицает на следующей неделе «чисто символического» снега. В ночное время ожидается снижение температуры до нуля.

Ранее в GazetaSPb сообщали, о подорожании жилья в Петербурге. Аренда квартир выросла на 10%. Специалисты заверили, что новая цена продержится на рынке продолжительное время.