В ДТП с бетономешалкой на Ленинградском шоссе пострадали два человека

В ДТП с бетономешалкой на Ленинградском шоссе пострадали два человека
Медики госпитализировали двух человек. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Обоих госпитализировали – у мужчины тяжелые травмы, а у пассажирки травмы средней тяжести.

Об этом стало известно сегодня, 15 сентября. Подробностями инцидента поделились в УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Все случилось в Колпинском районе на Ленинградской шоссе в Отрадном. Там столкнулись «Хендай» и бетономешалка. По предварительным данным, водитель легковушки попал в аварию из-за собственной неосторожности – он, поворачивая, не убедился в том, что маневр возможен. «Хендай» оказался в кювете, а в салоне пострадали два человека. Мужчина за рулем доставлен в больницу с серьезными травмами, а пассажирка в состоянии средней тяжести.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства инцидента.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в ДТП на трассе «Зуево – Новая Ладога» пострадали четвертое: двое детей и взрослых. Также один человек погиб — он сидел за рулем автомобиля во время смертельной аварии.

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В ДТП с бетономешалкой на Ленинградском шоссе пострадали два человека
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