В ДТП на трассе «Зуево – Новая Ладога» пострадали четвертое: двое детей и взрослых

Также один человек погиб — он сидел за рулем автомобиля во время смертельной аварии.

Об этом стало известно сегодня, 15 сентября. Подробностями с изданием «Фонтанка» поделились собственные источники в правоохранительных органах. Авария произошла в Волховском районе Ленинградской области на трассе «Зуево – Новая Ладога». Там столкнулись два автомобиля – «Ниссан» и «Шевроле». В результате столкновения пять человек получили травмы, один из них – смертельные.

За четверыми успели приехать врачи, они диагностировали у них повреждения различной степени. Так, у одной женщины перелом ребер, а у ее родственницы – ушиб бедра. У двух детей, пятилетнего мальчика и годовалой девочки, нашли сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что трехлетний ребенок погиб в ДТП в Волховском районе. Водитель за рулём автомобиля Kia не справился с управлением, вылетел в кювет и врезался в дерево.