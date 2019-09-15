В ДТП на трассе «Зуево – Новая Ладога» пострадали четвертое: двое детей и взрослых

В ДТП на трассе &#171;Зуево – Новая Ладога&#187; пострадали четвертое: двое детей и взрослых
Один человек погиб. Фото: Pixabay

Также один человек погиб — он сидел за рулем автомобиля во время смертельной аварии.

Об этом стало известно сегодня, 15 сентября. Подробностями с изданием «Фонтанка» поделились собственные источники в правоохранительных органах. Авария произошла в Волховском районе Ленинградской области на трассе «Зуево – Новая Ладога». Там столкнулись два автомобиля – «Ниссан» и «Шевроле». В результате столкновения пять человек получили травмы, один из них – смертельные.

За четверыми успели приехать врачи, они диагностировали у них повреждения различной степени. Так, у одной женщины перелом ребер, а у ее родственницы – ушиб бедра. У двух детей, пятилетнего мальчика и годовалой девочки, нашли сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что трехлетний ребенок погиб в ДТП в Волховском районе. Водитель за рулём автомобиля Kia не справился с управлением, вылетел в кювет и врезался в дерево.

дтп пострадавшие трасса зуево - новая ладога
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Новоприозерском шоссе образовалась длиннющая пробка
В ДТП на трассе «Зуево – Новая Ладога» пострадали четвертое: двое ...
В Волховском районе ищут девятилетнего мальчика с тягой к приключениям
Птербуржцев предупредили о колебаниях атмосферного давления
Лиховидов рассказал о будущем Квартала Сета Солберга
Аренда жилья в Петербурге подорожала на 10%
Чемезов не исключил смены названия самолета Superjet
Трехлетний ребенок погиб в ДТП в Волховском районе