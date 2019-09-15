Трехлетний ребенок погиб в ДТП в Волховском районе

В Волховском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб трехлетний ребенок.

Трагическая авария случилась на а/д Кемполово-Тосно-Выра-Шапки в воскресенье утром, 15 сентября. Водитель за рулём автомобиля Kia не справился с управлением, вылетел в кювет и врезался в дерево. Водитель получил тяжелые травмы, девочка погибла на месте.

Согласно информации УГИБДД ГУ МВД РФ по области, в настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.

Ранее в GazetaSPb сообщали, о столкновении мусоровоза и иномарки. Они «встретились» на проспекте Энгельса и создали большую пробку. О случившемся рассказали очевидцы в одной из групп соцсети «ВКонтакте».