На Сахалине росгвардейца убили за замечание о курении

В Южно-Сахалинске от ножевых ранений погиб сотрудник Росгвардии. Замечание курильщику обернулось трагическими последствиями.

Инцидент произошел поздним вечером в пятницу, 13 сентября. Сотрудник находился вне работы и был одет «по-гражданке», когда сделал замечание мужчине за курение в общественном месте. В результате разгоревшейся потасовки, росгвардеец получил ножевые ранения. До больницы сотрудник добраться не успел.

Как сообщили в управления Росгвардии по Сахалинской области, в содеянном подозревается ранее судимый 51-летний местный житель.

Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. Мужчину могут заключить под стражу.

Ранее в GazetaSPb сообщали о ножевом ранении жителя Ленобласти, которое он получил в результате пьяной ссоры.