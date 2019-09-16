На Сахалине росгвардейца убили за замечание о курении

На Сахалине росгвардейца убили за замечание о курении
Возбуждено уголовное дело. Фото: pixabay.com

В Южно-Сахалинске от ножевых ранений погиб сотрудник Росгвардии. Замечание курильщику обернулось трагическими последствиями.

Инцидент произошел поздним вечером в пятницу, 13 сентября. Сотрудник находился вне работы и был одет «по-гражданке», когда сделал замечание мужчине за курение в общественном месте. В результате разгоревшейся потасовки, росгвардеец получил ножевые ранения. До больницы сотрудник добраться не успел.

Как сообщили в управления Росгвардии по Сахалинской области, в содеянном подозревается ранее судимый 51-летний местный житель.

Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. Мужчину могут заключить под стражу.

Ранее в GazetaSPb сообщали о ножевом ранении жителя Ленобласти, которое он получил в результате пьяной ссоры.

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