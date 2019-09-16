Петербуржцы восхитились смерчем над Финским заливом

В Курортном районе Петербурга очевидцы стали свидетелями смерча над Финским заливом. Инцидент произошел в населенном пункте Ушково вечером в воскресенье, 15 сентября.

На опубликованных видео и фотографиях видно, что над водой образовалась «воронка».

В комментариях к записи в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте» одни пользователи восхитились происходящим, другие признались, что кадры их насторожили.

Другой информации о смерче в городе не поступало.

Ранее в GazetaSPb сообщали о смерче в Польше. Природное явление разрушило более 100 зданий, коло 40 из них являлись жилыми домами. Кроме того были повреждены линии электропередач, вырваны деревья и затоплены дороги. Жители остались без электричества.