Очевидцы рассказали о массовой драке со стрельбой у Апрашки

Около 50 мужчин выяснили отношения ночью, перепугав местных жителей шумом.

Подробности инцидента стали известны сегодня, 16 сентября. Все случилось еще в субботу у дома 32/1 по Садовой улице. В драке участвовали около 50 человек, среди них были мигранты. Полиции о беспределе рассказал очевидец, который уточнил, что мужчины с битами в руках окружили автомобиль. Несколько раз у Апрашки были слышны выстрелы. Сотрудники правоохранительных органов прибыли в течение 20 минут, но уже никогда не застали – при осмотре местности нашли гильзы и пятна крови. Вскоре после драки в больницу обратились двое мужчин с ножевыми ранениями – один из них ранее уже был судим, сообщили GazetaSPb.

На данный момент задержали 12 человек, которых подозревают в участии в конфликте. Им предъявлено обвинение в причинении вреда здоровью средней тяжести.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что на Сахалине росгвардейца убили за замечание о курении.