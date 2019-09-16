Жительнице блокадного Ленинграда подсунули купюры «банка приколов»

Жительнице блокадного Ленинграда подсунули купюры &#171;банка приколов&#187;
Мужчину задержали на Ладожском вокзале. Фото: Pixabay

Мужчина попросил пенсионерку разменять ему деньги – вместо настоящих он отдал ей фальшивые.

Об этом стало известно сегодня, 16 сентября. Обо всем GazetaSPb сообщали в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Инцидент произошел еще летом в один из июльских дней на Дачном проспекте. Мужчина подошел к пожилой женщине и попросил ее разменять деньги – она отдала ему девять тысяч рублей, а получила две купюры «банка приколов» номиналом пять тысяч рублей. Уже позже пенсионерка, жительница блокадного Ленинграда, поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.

Наконец подозреваемого задержали – его увезли в отделение с Ладожского вокзала. Им стал житель Калининского района, который неоднократно обвинялся в мошенничестве и незаконном обороте наркотиков.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что двух мужчин подозревают в хищении денег и смартфона у петербуржца в лифте.

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