Двух мужчин подозревают в хищении денег и смартфона у петербуржца в лифте

Они уже задержаны – оба оказались безработными, один из них был ранее судим.

Об этом стало известно сегодня, 16 сентября. Обо всем GazetaSPb сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Все случилось в Красногвардейском районе в доме на проспекте Ударников еще 11 сентября. Двое мужчин зашли за петербуржцем в лифт, чтобы похитить у него имущество. Добычей злоумышленников стал телефон и деньги – общая сумма ущерба составила девять тысяч рублей. Их удалось задержать довольно быстро – 48 и 46-летние мужчина нигде не работают, один из них уже обвинялся в грабеже. Сотрудники правоохранительных заключили их под стражу и возбудили уголовное дело.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что директора обокрали на 2 млн в Василеостровском районе. Злоумышленник проник в квартиру и похитил оттуда 1,8 млн рублей, 800 евро, 1000 долларов, а также ювелирные изделия и травматический пистолет.