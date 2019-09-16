Прокуратура оштрафовала петербуржца за незаконное предоставление займов

Мужчину привлекли к административной ответственности.

Об этом стало известно сегодня, 16 сентября. Обо всем сообщается на сайте прокуратуры Санкт-Петербурга. Факт незаконного предоставления займов населению был выявлен во время проверки в Выборгском районе. Индивидуальный предприниматель, владеющий комиссионным магазином на улице Есенина, занимал деньги гражданам, не имея на то право. В отношении него возбудили уголовное дело, мужчине предстоит выплатить 20 тысяч рублей.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что жительнице блокадного Ленинграда подсунули купюры «банка приколов». Мужчина подошел к пожилой женщине и попросил ее разменять деньги – она отдала ему девять тысяч рублей, а получила две купюры «банка приколов» номиналом пять тысяч рублей. Уже позже пенсионерка, жительница блокадного Ленинграда, поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.