Эстонцы боятся, что финны будут путешествовать в Петербург, а не Таллин

С начала октября туристам начнут выдавать электронные визы для поездок в Петербург и Ленинградскую область.

Об этом стало известно сегодня, 16 сентября. Слова атташе посольства Эстонии в России по вопросам туризма Илона Кбеян цитирует портал Э-эр-эр, передает ТАСС. Он считает, что нововведение способно повлиять на поездки финских туристов в Таллин и другие города республики. Кбеян отметил, что упрощенная система въезда в Россию отобьет желание жителей Финляндии путешествовать по Эстонии и это их беспокоит.

Напоминаем, что граждане 53 стран с первого октября смогут получить электронные визы для однократного посещения Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Все документы можно будет подавать «онлайн», что также упростит процесс.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что поток туристов в Петербурге возрастет благодаря электронным визам. На данный момент количество туристов в Петербурге за год составляет 8,2 миллиона. Этот показатель может увеличиться до 12 миллионов.