Поток туристов в Петербурге возрастет благодаря электронным визам

Поток туристов в Петербурге возрастет благодаря электронным визам
Предположительно, поток туристов вырастет на треть. Фото: https://pixabay.com/

На данный момент количество туристов в Петербурге за год составляет 8,2 миллиона. Этот показатель может увеличиться до 12 миллионов.

Как сообщают «Невские новости» со ссылкой на зампредседателя городского комитета по развитию туризма Нану Гвичию, с помощью электронных виз иностранцы смогут продлить время нахождения как в Санкт-Петербурге, так и в Москве. Это демонстрирует, насколько благоприятно настроены города для иностранных туристов.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что в Петербурге и Ленинградской области планируют ввести электронные визы. Такое предложение внес врио губернатора Северной столицы Александр Беглов на встрече с Владимиром Путиным. Президент удовлетворил просьбу Беглова и подписал указ об упрощенном въезде для иностранцев через пограничные пункты, расположенные на территории Санкт-Петербурга и Ленобласти. Он вступит в силу 1 октября.

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