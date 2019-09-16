Культурная россиянка пожаловалась на Шнура в полицию за мат на концерте

Женщина, по предварительным данным, работает в Министерстве культуры по Южному федеральному округу.

Об этом стало известно сегодня, 16 сентября. Обо всем сообщает РЕН ТВ, ссылаясь на собственные источники. Россиянка сходила на концерт группы «Ленинград», который проходил в Ростове-на-Дону и осталась шокирована. Она услышала со сцены мат, что стало причиной для обращения в полицию – жаловалась женщина именно на лидера коллектива Сергея Шнурова. Заявительница уточнила, что музыкант ругался на протяжении четырех часов перед 46 тысячами людей. Канал уверяет, что она работает в местном Министерстве культуры, но какую должность занимает – непонятно.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Шнуров написал стихотворение о Вилли Токареву. Он рассказал, что был знаком с Вилли Токаревым – они хорошо общались в студенческие годы, проводили вместе время, слушали музыку и пели. Этим воспоминаниям и посвятил Шнуров новое произведение.