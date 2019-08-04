Шнуров написал стихотворение о Вилли Токареву

Музыкант выразил соболезнования родным и близким скончавшегося исполнителю шансона.

Свои стихотворение лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал в Instagram. Он рассказал, что был знаком с Вилли Токаревым – они хорошо общались в студенческие годы, проводили вместе время, слушали музыку и пели. Этим воспоминаниям и посвятил Шнуров новое произведение.

«В магнитофоне села батарейка, Мотали плёнку с помощью карандаша — рукой. А ты прижавшись, мне сказала, — эй, согрей-ка. Эх, небоскрёбы, а я маленький такой»,

— написал Шнуров.

Напоминаем, что о кончине шансонье рассказал его сын в это воскресенье. Причиной стало онкологическое заболевание. Соболезнования выразил не только Сергей Шнуров, но и другие знаменитости — Михаил Шуфутинский, Иосиф Пригожин, Александр Левшин и другие.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что названа причина смерти Вилли Токарева.