В Петербурге появится школа имени Кержакова

Совсем скоро в Северной столице откроется школа имени Александра Кержакова. Российский футболист признался, что давно мечтал об этом, но не мог найти единомышленников.

Спортсмен рассказал, что идеей открытия учреждения на базе спорткомплекса проникся организатор и учредитель NOVA Arena Олег Баринов.

В беседе с 78.ru Александр Кержаков, что информация о возрастной категории воспитанников будет немного позже, как и дата открытия. Скорее всего речь идет о детях дошкольного возраста.

Футболист добавил, что это будет не просто футбольная школа, учащиеся смогут общаться, смотреть матчи, делать уроки.

Подробную информацию Александр Кержаков объявит в ближайшие недели.

Ранее в GazetaSPb сообщали, о заявлении Кержакова. По его мнению, за полем на стадионе «Петровский» не следят и оно «сгнило».