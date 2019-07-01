Кержаков заявил, что поле на «Петровском» сгнило

Бывший нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Кержаков считает, что за полем на стадионе «Петровский» не следят.

Старший тренер юношеской сборной России по футболу Александр Кержаков возмутился состоянием поля на знаменитом петербургском стадионе «Петровский», пишет «Фонтанка.ру».

По словам Кержакова, поле впервые ушло само под себя на зимний период, а весной вышло само по себе и приняло мемориал Гранаткина, который проходил в Санкт-Петербурге с 4 по 14 июня этого года. Сборная Аргентины победила на турнире, а сборная России заняла второе место.

Футболист отметил, что на «Турбостроителе» есть очень хорошее полу, а также в Рощино. Он считает, что сборная России играет на самом худшем поле из трех доступных.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что футбольный клуб «Зенит» предлагает «Гамбургу» 12 млн евро за Дугласа Сантоса.