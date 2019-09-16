Ветклиника, предлагавшая кастрировать мужей, может заплатить 500 тыс. рублей

УФАС признал, что реклама оскорбила петербуржцев. Теперь владелице учреждения грозит крупный штраф.

Об этом стало известно сегодня, 16 сентября. Обо всем сообщает УФАС. На необычную рекламу обратили внимание горожане – она висела на улице Дыбенко. В тексте было сказано, что в ветклинике проходит акция. Кастрировать кота предлагали за тысячу рублей, кошку – за две с половиной, а неверного мужа абсолютно бесплатно. Шутка показалась людям оскорбительной, они пожаловались на нее в социальных сетях, а позже за дело взялись антимонопольщики. Комиссия опросила экспертов, почти 90% согласились, что реклама оскорбительна. Мало того, что ее потребовали убрать, теперь владелице ветклиники нужно будет выплатить штраф – от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что реклама кастрации мужей обидела экспертов УФАС. Петербуржцы пожаловались на “акцию кастрацию” в конце мая.