Реклама кастрации мужей обидела экспертов УФАС

Петербуржцы пожаловались на “акцию кастрацию” в конце мая. Фото: скриншот VK

Петербуржцы пожаловались на “акцию кастрацию” в конце мая. Фото: скриншот VK

Дело о плакате рядом с метро “Улице Дыбенко” рассмотрят 23 августа.

УФАС Санкт-Петербурга займется рекламой ветеринарной клиники, в которой пообещали бесплатно кастрировать мужей, уличенных в супружеской неверности.

Рекламный совет посчитал, что PR-отдел клиники использует оскорбительные выражения и образы. Почти 90% экспертов не оценили юмор ветеринаров, сообщили в УФАС Петербурга 8 августа. Решение о санкциях примут на рассмотрении дела 23 августа.

Петербуржцы пожаловались на “акцию кастрацию” в конце мая. Плакат у метро “Улица Дыбенко” Санкт-Петербурга обещал отрезать коту яйца за 1 тысячу рублей, кошке — за 2,5 тысячи, а неверному супругу — просто так.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что УФАС намерено оштрафовать Burger King за неэтичные слоганы в рекламе.