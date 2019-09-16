В Петербурге Арбитражный суд заработал в новом здании

Переезд занял две недели – все это время у сотрудников были, можно сказать, каникулы.

Об этом стало известно сегодня, 16 сентября. Обо всем сообщается на сайте суда. Раньше ему приходилось делить одно здание с ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области на Суворовском проспекте. Теперь же Арбитражный суд отправился в свободное и одинокое плавание – заседания будут проводить на улице Смольного в доме номер шесть. Переезд начался третьего сентября и завершился спустя две недели. Суд возобновил работу и готов принимать важные решения. Все заседания, отмененные или перенесенные, наконец состоятся.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в Санкт-Петербурге заработал онлайн «Навигатор профессий» для школьников. «С помощью портала уже к 8 классу наши дети совместно с родителями смогут определиться, какую профессию выбрать, и, что очень важно, приблизительно просчитать свою будущую заработную плату», — отметила председатель комитета по образованию Жанна Воробьева.