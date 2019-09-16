«Совкомбанк» засудили за навязчивые звонки

Назойливый банк оштрафовали на 110 тысяч за регулярные звонки жителю Петербурга, у которого даже кредита нет.

Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга назначил штраф ПАО «Совкомбанк» в размере 110 тысяч рублей по делу о нарушении требований законодательства о защите прав россиян по возврату просроченной задолженности.

Судом было установлено, что в январе этого года в Управление Федеральной службы судебных приставов по Петербургу поступило обращение от гражданина, заявившего о нарушениях со стороны банка. Он утверждал, что в течение трех месяцев сотрудники «Совкомбанка» позвонили ему почти сто раз. Известно, что ему звонили не из-за его кредита, а из-за задолженности его приятеля, который указал номер истца в качестве дополнительного. При этом истец не давал согласие на это, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Суд обязал банк выплатить штраф в размере 110 тысяч рублей.

Ранее GazetaSPb сообщала, что прокуратура оштрафовала петербуржца за незаконное предоставление займов.