В Петербурге задержали банкиров, обналичивших 500 млн рублей

Правоохранительные органы задержали двоих петербуржцев, подозреваемых в обналичивании 500 млн рублей через созданные ими фирмы-однодневки.

Как стало известно GazetaSPb, которая входит в «Медиасиндикат«, петербургская полиция задержала двоих граждан, которые посредством фирм-однодневок обналичили полмиллиарда рублей в течение двух с половиной лет — с мая 2015 года по декабрь 2017 года. Прибыль мошенников результате проведенных сделок составила порядка 53 млн рублей.

Стражи порядка установили, что под контролем подозреваемых находилось 20 фирм-однодневок. По факту незаконной банковской деятельности возбуждено уголовное дело. Задержанные находятся под домашним арестом, м предъявлено обвинение.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Петербурге нашли подпольный банк — теперь ищут банкиров.