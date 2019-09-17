Упадок спроса на визы в Финляндию отразится и на предпринимателях в России

Пострадать от снижения турпотока могут представители малого бизнеса: перевозчики, продавцы продуктов и финских товаров.

Виной всему ужесточенные правила получения финской визы, которые стали действовать для жителей России. На данный момент туристов еще достаточно, но это лишь потому, что у многих действительны старые визы, полученные в упрощенном порядке.

Как сообщает Мойка78, основную угрозу снижение количества туристов представляет для мелких перевозчиков и торговли. Крупные представители, такие как Lux Express и Ecolines, имеют массу других направлений, так что на них, вполне возможно, изменения не отразятся.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb писала о том, что спрос на финские визы сократился вдвое. Все дело в расширенном пакете документов, включающем план поездки и подтверждение платежеспособности, которые теперь придется предоставить для её получения.