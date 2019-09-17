Конь на Ленинском проспекте не смог забраться в троллейбус

Конь на Ленинском проспекте не смог забраться в троллейбус
"Народ на остановке в шоке", пишут очевидцы. Фото: https://vk.com/spb_today

Жителей Петербурга позабавил чей-то, пасущийся рядом с ЗСД, конь в районе Ленинского проспекта.

О забавном происшествии рассказали участники сообщества «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Очевидцы прикрепили видео, в котором видно, что животное пытается забраться в общественный транспорт. Видимо, в последний момент, конь все-таки не решился покидать привычное пастбище и пассажиров троллейбуса.

Бодрым шагом он вернулся на лужайку возле ЗСД, где щипал травку изначально. Хозяев животного не обнаружили.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что в петербургский зоопарк привезли редкое животное из Красной книги. Им оказался львинохвостый макак (вандеру), которых в мире насчитывается лишь три с половиной тысячи особей. Он обитает в горах на западе полуострова Индостан – Западных Гатах.

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