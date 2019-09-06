В петербургский зоопарк привезли редкое животное из Красной книги

В петербургский зоопарк привезли редкое животное из Красной книги
Теперь обезьяна станет обитателем Ленинградского зоопарка. Фото: пресс-служба Россельхознадзора

В аэропорту «Пулково» провели ветеринарный контроль редкого животного. Львинохвостого макака (вандеру) проверили специалисты Управления Россельхознадзора.

Осмотр производился в грузовом терминале. Сотрудники убедились, что животное полностью здорово, а также проверили на него наличие полного пакета документов.

Как сообщили в ведомстве, обезьяна прибыла из старейшего зоопарка Парижа. Теперь ее доставят в Ленинградский зоопарк.

Львинохвостый макак занесен в Красную книгу. Он обитает в горах на западе полуострова Индостан – Западных Гатах. В настоящее время в мире насчитывается около 3500 особей.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что в зоопарке Петербурга содержали непривитых енотов. С животными играли маленькие дети.

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