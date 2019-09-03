В петербургском зоопарке содержали непривитых енотов

Туда приходили маленькие дети и играли с милыми животными. Владельцу предстоит разобраться с нарушениями.

Об этом стало известно сегодня, 3 сентября. Обо всем сообщает Neva. Today, ссылаясь на прокуратуру Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. Полицейские нагрянули с проверкой в контактный зоопарк на Спасском переулке, где дети могли играть с енотами. У животных не оказалось прививок, что стало причиной для разбирательств с владельцем зоопарка – его обязали привить пушистых обитателей.

Напоминаем, что до этого сотрудники правоохранительных органов наведывались в зоопарк «Радуга», находящийся в Зеленогорском парке культуры и отдыха. Там также возникли проблемы с енотами.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в зоопарке Китая обезьяна пыталась сбежать при помощи камня. Работники зоопарка поделились своими наблюдениями за животным, по их словам, оно гораздо умнее своих сородичей, которые проживают рядом. Взбунтовавшая обезьяна единственная открывает орехи при помощи разных орудий.