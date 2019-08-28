В зоопарке Китая обезьяна пыталась сбежать при помощи камня

В зоопарке Китая обезьяна пыталась сбежать при помощи камня
Своими усилиями обезьяна разбила стекло вольера. Фото: South China Morning Post

Животное использовало острый камень, чтобы разбить стекло и выбраться на свободу.

Инцидент произошел в китайской провинции, видео с произошедшим накануне выложило издание South China Morning Post. На запечатленных кадрах обезьяна хорошенько размахивается заранее заготовленным орудием и несколько раз подряд ударяет по стеклянному ограждению вольера, а затем отбегает в сторону.

Работники зоопарка поделились своими наблюдениями за животным, по их словам, оно гораздо умнее своих сородичей, которые проживают рядом. Взбунтовавшая обезьяна единственная открывает орехи при помощи разных орудий.

После произошедшего сотрудники парка очистили территорию клетки от камней, чтобы случившееся не повторилось, и никто из приматов ничего не сломал.

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В зоопарке Китая обезьяна пыталась сбежать при помощи камня
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