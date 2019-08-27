В Нью-Йорке обрушился дом, есть один погибший

Пять человек получили ранения.

Во вторник 27 августа в США, в городе Нью-Йорк, в районе Бронкс произошло обрушение строящегося дома, сообщает ТАСС. В результате происшествия погиб один человек, еще пятеро ранены, по нынешним данным службы пожарной охраны города. Двое пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии.

Погибшего спасатели извлекли из-под обломков, однако он скончался на месте, так как был очень тяжело ранен.

Американский телеканал NBC передал, что произошло обрушение отрезка строительных лесов, в результате чего часть конструкции строящегося дома обрушилась на рабочих, которые в этот момент находились внутри здания.

Причины случившегося пока неизвестны, предполагается, что местные власти проведут расследование по этому делу.

Ранее GazetaSPB сообщила о задержании мужчины, который устроил поножовщину во Фрунзенском районе.