Дома Выборгского района подготовили к отопительному сезону с нарушениями

Прокуратура проверила подготовку к отопительному сезону домов Выборгского района Петербурга. Выявлен ряд нарушений.

Ведомство оценило работу управляющих организаций ООО «Жилкомсервис №1 Выборгского района», ООО «Жилкомсервис №2 Выборгского района», ООО «Строительные системы», ГУПРЭП «Прогресс» и ООО «Сплав-Т», сообщает прокуратура Петербурга.

Выяснилось, что компании не провели необходимые работы по восстановлению изоляции трубопроводов.

Помимо этого, ряд управляющих организаций в срок не позаботились о нормализации температурно-влажностного режима чердачных помещений в домах.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что с 16 сентября в Петербурге началось периодическое протапливание. Постоянное отопление в связи с низкими температурами могут включить раньше срока. Это произойдет при условии, если среднесуточная температура будет составлять 8 градусов и продержится на протяжении пяти дней.