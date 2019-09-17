Дома Выборгского района подготовили к отопительному сезону с нарушениями

Дома Выборгского района подготовили к отопительному сезону с нарушениями
При подготовке домов Выборгского района к отопительному сезону нашли нарушения. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Прокуратура проверила подготовку к отопительному сезону домов Выборгского района Петербурга. Выявлен ряд нарушений.

Ведомство оценило работу управляющих организаций ООО «Жилкомсервис №1 Выборгского района», ООО «Жилкомсервис №2 Выборгского района», ООО «Строительные системы», ГУПРЭП «Прогресс» и ООО «Сплав-Т», сообщает прокуратура Петербурга.

Выяснилось, что компании не провели необходимые работы по восстановлению изоляции трубопроводов.

Помимо этого, ряд управляющих организаций в срок не позаботились о нормализации температурно-влажностного режима чердачных помещений в домах.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что с 16 сентября в Петербурге началось периодическое протапливание. Постоянное отопление в связи с низкими температурами могут включить раньше срока. Это произойдет при условии, если среднесуточная температура будет составлять 8 градусов и продержится на протяжении пяти дней.

выборгский район новости спб отопительный сезон прокуратура
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Красном Селе после подачи отопления обвалился потолок колледжа
Дошкольник пять дней провел в квартире с трупом матери в Башкирии
На полках петербургских супермаркетов лежат полуфабрикаты с листерией
Чиновники снесли террасу у сигарного клуба на Малой Морской
Петербуржцам предложили ездить на велосипеде и получать подарки
В Москве педофил 4 дня удерживал школьницу взаперти
Онколог назвал уровень заболеваемости раком мозга в России
БТР сбил росгвардейцев на учениях под Смоленском, есть погибший