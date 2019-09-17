Онколог назвал уровень заболеваемости раком мозга в России

Специалист общества клинических онкологов России Григорий Кобяков рассказал какие признаки могут свидетельствовать о развитии рака мозга.
Эксперт отметил, что следует посетить онколога, если человека мучают частые головные боли, которые иногда сопровождаются тошнотой и рвотой. Характерно также нарушение сознания или сонливость.
Григорий Кобяков подчеркнул, пишет RT, что заболевание может проявляться неврологической симптоматикой — ухудшение речи, памяти, зрения, нарушения движений. Кроме того возможно возникновение судорожных припадков.
Онколог добавил, что в России опухоли составляют чуть более 30 процентов случаев ежегодно.
Ранее в GazetaSPb сообщали, что врачи назвали главные факторы развития рака.