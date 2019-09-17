В Петербурге скончался дирижер Валерий Успенский

В Петербурге ушел из жизни 80-летний хоровой дирижер, народный артист России, профессор Валерий Успенский.

Мужчина скончался утром 17 сентября. О его смерти рассказали коллеги по Санкт-Петербургской государственной консерватории.

Валерий Успенский, как отмечают коллеги, знаком каждому петербургскому хоровику. Почти 40 лет он возглавлял кафедру хорового дирижирования в Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-­Корсакова.

Свое становление дирижер начал в стенах Хорового училища имени Глинки и Ленинградской консерватории. Успел поработать главным хормейстером Театра оперы и балета в городе Улан-Удэ и художественным руководителем Академического хора в Хабаровске.

Хор под его руководством гастролировал по России и за рубежом. В том числе в Германии, Италии, Польши и Финляндии.