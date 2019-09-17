Проект трамвайной сети от Купчино до Славянки одобрили в Смольном

На заседании правительства в Смольном 17 сентября обсудили концессионное соглашение о строительстве трамвайной сети между станцией метро «Купчино» и Славянкой. Проект одобрил избранный губернатор Петербурга Александр Беглов.

Трамвайная линия, согласно проекту, пройдет через поселок Шушары. Реализовать инициативу удастся в течение двух-трех лет, заверил транспортный вице-губернатор Эдуард Батанов.

Время в пути по новой линии будет занимать не больше получаса, сообщает «Мойка78».

Строительство трамвайной сети от Купчино до Славянки предусмотрено в Генеральном плане Петербурга. Концессионный конкурс выиграла компания «БалтНедвижСервис».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что строительство Широтной магистрали скоростного движения в Петербурге начнется в 2020 году. Об этом сообщили на совещании в Смольном 16 сентября. Магистраль призвана разгрузить дорожную инфраструктуру города и перенаправить интенсивные транспортные потоки.