На Дальневосточном проспекте появится памятник Даниилу Гранину

В Северной столице утвердили окончательный вариант проекта памятника писателю Даниилу Гранину. Проект рассмотрел и одобрил комитет по градостроительству и архитектуре города.

Председатель комитета Владимир Григорьев отметил, что у памятника доработали постамент, так как ранее его раскритиковала комиссия. Каменный куб сделали лаконичным и упрощенным. Кроме того, сообщает ТАСС, было согласовано и благоустройство прилегающей территории, она будет отделана гранитом.

Памятник писателю появится на Дальневосточном проспекте рядом с культурно-просветительским центром при библиотеке имени Гранина. Его автор был выбран по итогам конкурса.

Ранее в GazetaSPb сообщали,что в Петербурге появилась мемориальная доска писателя. Ее установили в феврале этого года.