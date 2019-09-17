«Зенит» вышел на поле против «Лиона»

Во Франции начался матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Матч начался пару минут назад на стадионе «Парк Олимпик Лионне». На поле вышли футболисты петербургского клуба «Зенит» и местный «Лион». Это – первый матч тура группового этапа Лиги чемпионов. Сегодня от «сине-бело-голубые» сыграют: Лунев, Иванович. Ракицкий, Сантос, Осорио, Караваев, Жирков, Барриос, Дриусси, Азмун и Дзюба. На скамейке запасных остались Кержаков, Маммана, Смольников, Кузяев, Оздоев, Ерохин и Шатов.

До сих пор счет остается 0:0. За игрой наблюдают тысячи болельщиков – многие россияне не смогли приехать, но всем сердцем находятся рядом с любимыми игроками и желают им победы.

Напоминаем, что эксперты не очень верят в успех «Зенита» – они считают, что шанс на выход в плей-офф совсем мал. То же касается «Локомотива».

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что «Зенит» подписал контракт с вышедшем из колонии Кокориным. Кокорин с июня 2019 года находился в статусе свободного агента. Это означает, что он может быть дозаявлен вне трансферного окна.