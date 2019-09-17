Таксисты «Ситимобил» уже ездят по Петербургу

Таксисты &#171;Ситимобил&#187; уже ездят по Петербургу
В Петербурге заработал новый сервис. Фото: pixabay.com

Один из главных конкурентов «Яндекс. Такси» появился на улицах города раньше срока.

Об этом стало известно сегодня, 17 сентября. Обо всем сообщает АБН.

Изначально представители «Ситимобила» уверяли, что петербуржцы смогут вызвать машину только с первого октября 2019 года. Уже сейчас таксисты компании принимают заказы и перевозят петербуржцев. Сейчас в Санкт-Петербурге есть даже специальная стоянка для машин «Ситимобила» с логотипом компании.

Напоминаем, перевозчик начал покорение России с Москвы, а затем завоевал Самару, Казань, Тольятти, Нижний Новгород и другие города. Теперь настала очередь Северной столицы. На данный момент доступны два вида тарифов – минимальная цена заказа составляет 59 рублей.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что петербуржцы предпочитают ничего не знать о водителе такси, к которому садятся в машину.

Самыми необщительными оказались пассажиры в Москве до 24 лет. Им заводить разговор с таксистом и знать что-либо о нем совершенно не хочется.

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