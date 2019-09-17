Азмун порадовал болельщиков и открыл счет в матче с «Лионом»

Мяч оказался в воротах противника на 41-й минуте встречи. Петербуржцы ликуют.

Об этом стало известно сегодня, 17 сентября. Обо всем сообщается в Twitter-аккаунте футбольного клуба «Зенит». На французском стадионе встретились местная команда и петербургская. Первый тайм позади – он завершился со счетом 1:0 в пользу «сине-бело-голубых» и все благодаря Сердару Азмуну. Он забил гол на 41-й минуте. С трибун наших футболистов поддерживают 300 петербуржцев – их радости нет предела, но впереди еще уйма времени.

Напоминаем, что с первых минут на поле вышли новички – Осорио и Караваев. С ними плечом к плечу играют Дуглас Сантос, Юрий Жирков, Артем Дзюба и капитан Бранислав Иванович. Ворота «Зенита» защищает Андрей Лунев.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что «Зенит» подписал контракт с вышедшем из колонии Кокориным. Кокорин с июня 2019 года находился в статусе свободного агента. Это означает, что он может быть дозаявлен вне трансферного окна.