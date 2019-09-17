Золотой прицеп «под любые нужды» исчез с Невского

Хозяин отметил, что готов сдавать его в аренду, так что петербуржцы и гости могут всегда обратиться к нему за услугой.

Об этом стало известно сегодня, 17 сентября. Обо всем сообщает «Фонтанка», которой удалось поговорить с владельцем прицепа. Мужчина объяснил, что его стартап не понравился чиновникам – администрация Центрального района потребовала убрать золотой прицеп. Хозяину не нужны проблемы, но он все равно готов сдавать движимое имущество. Тем более, он таким образом не нарушает никаких законов.

Напоминаем, что необычный золотой прицеп появился на углу улицы Маяковского и Невского проспектов. Владелец предлагал всем желающим воспользоваться им как отелем – для любых нужд. Властям это не понравилось, но придраться было не к чему. Тем не менее, горожанин пошел всем на встречу и увез транспортное средство.

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