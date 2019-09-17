Путин заявил о необходимости «ремонта» выборной системы

Владимир Путин. Фото: пресс-служба президента РФ
Систему нужно "чинить" всем вместе. Фото: пресс-служба президента РФ

Пока что президент не знает верного пути решения проблемы, но уверен, что его можно найти совместными усилиями.

Об этом стало известно сегодня, 17 сентября. Президент России Владимир Путин обсудил все с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым. Оба политика считают, что необходимо вносить изменения в избирательное законодательство. Глава государства не знает, как именно «ремонтировать» выборную систему. Многие, говорит Путин, твердят об электронном голосовании, а другие предлагают иные способы.

«Если мы обсудим, мы найдем решение, которое укрепит страну»,

— сказа он.

Зюганов заверил, что у него есть идеи и он готов делиться ими.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Владимир Путин предложил Саудовской Аравии купить российские системы ПВО. Рухани задал уточняющий вопрос Путину, что лучше купить — С-300 или С-400. В отчет на это Путин заявил, что Саудовская Аравия сама должна это решить.

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