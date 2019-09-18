Экс-супруг Нино Нинидзе подтвердил слухи о ее отношениях с Виторганом

Актер пока не встретил ту самую и единственную. Фото: https://www.instagram.com/kirycha79/

Актер пока не встретил ту самую и единственную. Фото: https://www.instagram.com/kirycha79/

Ксения Собчак вышла замуж, а ее бывший супруг уже нашел новую спутницу жизни.

Об этом стало известно 17 сентября. Обо всем актер театра и кино Кирилл Плетнев рассказал в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ. Он подтвердил, что его бывшая супруга актриса Нино Нинидзе встречается с Максимом Виторганом – экс-супругом Ксении Собчак.

«Это ее жизнь. Она — свободный человек»,

— напомнил артист.

Он также отметил, что старается поддерживать с бывшей возлюбленной хорошие отношение – у них растет маленький сын, так что иначе никак. Плетнев пока не нашел любовь своей жизни. Он хочет, чтобы ею стала женщина, которая сможет встать и заступиться за него в случае чего, как «боевая подруга». Такой Плетневу не удалось встретить до сих пор, но он не отчаивается.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Собчак раскритиковали из-за фильма о Беслане, но ее неожиданно поддержал Виторган.