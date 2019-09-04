Собчак раскритиковали из-за фильма о Беслане, но ее неожиданно поддержал Виторган

Собчак раскритиковали из-за фильма о Беслане, но ее неожиданно поддержал Виторган
Собчак расстроилась из-за критики. Фото: Instagram xenia_sobchak

Экс-супруг написал комментарий под одним из последних постов журналистки, которая расстроилась из-за шквала критики в ее адрес.

Ксения Собчак прокомментировала негатив после выхода фильма «День незнаний» о трагедии в Беслане. Она написала, что привыкла жить в агрессивной среде, так как это «цена на право высказывать свое мнение даже когда оно непопулярно». Собчак призналась, что думала, будто она уже обросла броней и ей не по чем ненависть, но тут ее подкосило. Люди писали, что журналистка решила пропиариться на трагедии и не поверили в ее порыв осветить важную тему. Среди тех, кто поддержал женщину, оказался бывший супруг Максим Виторган. Он призвал Ксению не расстраиваться и отметил, что ее фильм – повод для гордости. Актер добавил, что эту работу надо будет обязательно показать их сыну Платону.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что на акции в Петербурге почтили память жертв теракта в Беслане.

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