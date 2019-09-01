На акции в Петербурге почтили память жертв теракта в Беслане

На акции в Петербурге почтили память жертв теракта в Беслане
В Петербурге почтили память жертв теракта в Беслане. Фото: Петербург — город перемен

Петербург присоединились к памятным мероприятиям, которые проходят по всей России в день годовщины теракта в школе №1 в Беслане.

Активисты движение «Петербург — город перемен!» провели памятную акцию на Малоохтинском проспекте у мемориала «Детям, погибшим в Беслане».

Жители города выложили из свечей цифру №1. Она отсылает сразу к двум эпизодам страшного дня — номер школы, в которой произошел теракт, и дата трагедии.

«Мы со скорбью и соболезнованиями к близким погибших и пострадавших проводит это мероприятие», — сказали активисты.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Беслане проходят траурные мероприятия, посвященные 15-й годовщине теракта в школе №1. Во дворе школы оставляют венки, цветы и свечи. Вечером свечи будут зажжены в память о погибших. Повторять ритуал планируется на протяжении трех дней — 1, 2 и 3 сентября.

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