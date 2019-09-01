В Беслане почтили память жертв теракта

В Беслане 1 сентября проходят траурные мероприятия, посвященные 15-й годовщине теракта в школе №1.

Во дворе школы с утра звучит траурная музыка, сообщает пресс-служба главы и правительства Северной Осетии. Жители приносят цветы, свечи и игрушки к месту трагедии.

В восемь вечера по местному времени в школе №1 будут зажжены свечи в память о жертвах теракта. Люди соберутся во дворе. Повторять ритуал планируется на протяжении трех дней.

Возложение цветов и венков во дворе школы продолжится в понедельник, 2 сентября. Почтить память погибших жители Беслана могут с 8 утра до 8 вечера.

Во вторник в Беслане пройдет крестный ход с портретами погибших. Люди пройдут от храма во дворе школы №1 до мемориального комплекса «Город ангелов». Вечером к памятнику «Древо скорби» на кладбище и могилам жертв теракта возложат цветы и венки.

В прошлом году траурные мероприятия, посвященные годовщине трагедии в Беслане, прошли также в Петербурге.