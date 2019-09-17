В Петербурге состоится инаугурация Беглова

Политик вступит в должность губернатора. Выборы прошли 10 дней назад.

Сегодня, 18 сентября, Александр Беглов вступит займет пост главы Санкт-Петербурга. Официальное мероприятие состоится в Мариинском дворце – он принесет присягу в 11 часов утра. Там же соберутся парламентарии, судьи Уставного суда и почетные граждане города.

Напоминаем, что Беглов стал временно исполняющим обязанности губернатора Северной столицы еще третьего октября 2018 года. Тогда президент России Владимир Путин отправил в отставку экс-главу города Георгия Полтавченко. На выборы политик пошел как самовыдвиженец и смог заручиться поддержкой избирателей. За него проголосовали 734 тыс. горожан, что составило 64,43%.

Оппоненты Беглова кандидаты от партии «Гражданской платформы» Михаил Амосов и партии «Справедливая Россия» Надежда Тихонова получили поддержку 182,7 тыс. и 192 тыс. избирателей соответственно.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что ГИК признал победу Беглова на выборах губернатора Петербурга.