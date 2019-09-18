В Стрельне угнали иномарку за 2,3 млн рублей

В Стрельне угнали иномарку за 2,3 млн рублей
Потеря оценивается в 2,3 млн рублкй. Фото: https://pixabay.com/

Потерпевшая, владелица угнанного кроссовера KIA Sorento Prime, возглавляет некую компанию.

36-летняя женщина обратилась с заявлением в полицию Петродворцового района во вторник, 17 сентября. По её словам, в ночь с 16 на 17 сентября возле дома №19 по Львовской улице злоумышленник угнал принадлежащее ей авто. Бизнесвумен заявила, что стоимость транспортного средства составляет почти два с половиной миллиона рублей.

Автомобиль, к несчастью, был припаркован в зоне, не оборудованной видеокамерами. Сама машина также не оборудована системой, позволяющей отследить её местоположение.

Сотрудниками правоохранительных органов возбуждено уголовное дело. Ведутся поиски автомобиля и злоумышленника.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что в Металлострое у инженера угнали внедорожник стоимостью 5,8 миллионов рублей.

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