Сотрудника ПФР в Петербурге оштрафовали за неверно названный адрес

Житель Петербурга получил недостоверную информацию в Управлении Пенсионного фонда РФ в Калининском районе. Ему назвали неверный адрес нахождения пенсионного дела.
Мужчина обратился за информацией в Управление ПФР. Там ему сообщили, что ознакомиться с материалами пенсионного дело он может на приеме у специалистов клиентской службы на Кондратьевском проспекте.
Петербуржец приехал на Кондратьевский и узнал, что пенсионное дело на самом деле находится в Управлении ПФР во Всеволожском районе Ленобласти. А значит не может быть ему предоставлено.
«Таким образом, управлением заявителю предоставлена заведомо недостоверная информация о порядке ознакомления с материалами пенсионного дела», — сообщили в покуратуре Петербурга.
Виновного сотрудника Управления ПФР обязали выплатить штраф 5 тыс. рублей.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что сотрудниц Пенсионного фонда приговорили к трем годам условно. Их обвинили в начислении лишних пенсий родственникам.