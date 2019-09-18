Сотрудника ПФР в Петербурге оштрафовали за неверно названный адрес

Житель Петербурга получил недостоверную информацию в Управлении Пенсионного фонда РФ в Калининском районе. Ему назвали неверный адрес нахождения пенсионного дела.

Мужчина обратился за информацией в Управление ПФР. Там ему сообщили, что ознакомиться с материалами пенсионного дело он может на приеме у специалистов клиентской службы на Кондратьевском проспекте.

Петербуржец приехал на Кондратьевский и узнал, что пенсионное дело на самом деле находится в Управлении ПФР во Всеволожском районе Ленобласти. А значит не может быть ему предоставлено.

«Таким образом, управлением заявителю предоставлена заведомо недостоверная информация о порядке ознакомления с материалами пенсионного дела», — сообщили в покуратуре Петербурга.

Виновного сотрудника Управления ПФР обязали выплатить штраф 5 тыс. рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что сотрудниц Пенсионного фонда приговорили к трем годам условно. Их обвинили в начислении лишних пенсий родственникам.