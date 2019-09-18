Бывший футболист «Зенита» Фернандо Риксен скончался

Умер голландский футболист и бывший игрок «Зенита» Фернандо Риксен. Об этом сообщили в твиттере петербургского клуба.

Риксен скончался утром 18 сентября. Футболисту было 43 года.

«Зенит» выражает глубокие соболезнования родным и близким экс-футболиста сине-бело-голубых», — написали в Twitter команды.

Фернандо Риксен родился 27 июля 1976 года. В разные годы играл за голландские клубы «Фортуна (Ситтард)», «Рода», «Минор» и другие. В составе «Зенита» Риксен выступал с 2007 по 2009 годы. Вместе с сине-бело-голубыми футболист стал чемпионом России и взял Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА.

В последние годы Риксен страдал от тяжелой болезни. Осенью 2013-го ему был поставлен диагноз боковой амиотрофический склероз. Несмотря на это, игрок продолжил выступать на любительском уровне.

В июне 2019 года Риксен записал обращение к фанатам, на котором рассказал, что бороться с болезнью все тяжелее. Попрощаться с болельщиками он решил на мероприятии «Вечер с Фернандо Риксеном».