В Японском море задержали 161 браконьера из КНДР

Две рыболовные шхуны, занимающиеся браконьерством, были задержаны сотрудниками ФСБ РФ в Японском море.

Всего количество пойманных нарушителей достигло 161 человека. Помимо двух рыболовных судов пограничникам были задержаны одиннадцать мотоботов. Северокорейские лодки доставлены в порт Находка вместе с злоумышленниками, которые будут ожидать дальнейших разбирательств, сообщает РИА Новости.

В ходе задержания появились пострадавшие с обеих сторон. Информация о четырех раненых пограничниках поступила ранее, однако информацию о пойманных браконьерах озвучили только сейчас. Необходимую помощь оказали всем пострадавшим, в том числе, северокорейским гражданам.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что военно-транспортный корабль военно-морских сил США зашел на территорию Черного моря.