Скопу из Красной книги спасли от стаи кошек в Петербурге

В Петербурге от атаки кошек спасли хищную птицу — скопу. Птенца забрали инспекторы комитета по природопользованию.

В ведомство обратились горожане, заметившие скопу на Московском проспекте. С улицы раненную птицу увезли в госпиталь. После осмотра её было решено оставить под наблюдением ветеранов на несколько дней.

«Явных травм и переломов не нашли, но так как из его клюва выделялась кровь, что свидетельствует о повреждениях внутренних органов, скопу оставили под наблюдением ветеринаров на несколько дней», — рассказал начальник отдела по охране и регулированию использования объектов животного мира Комитета по природопользованию Николай Ахматович.

Скопа — хищная птица, занесенная в Красную книгу России как редкий вид. В длину она достигает 60 см, размах её крыльев доходит до 180 см. Вес крупных самок составляет 2 кг, самцов — 1,6 кг. В Петербурге скопы встречаются на особо охраняемых природных территориях.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге на Московском проспекте обнаружили молодого чеглока — редкую птицу из Красной книги.