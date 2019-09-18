Гендиректор ТГК-1 покидает свой пост 29 сентября

Совет директоров решил прекратить его полномочия. Своих должностей лишились еще десяток человек.

Об этом стало известно сегодня, 18 сентября. Обо всем сообщается на сайте ТГК-1. Генеральный директор компании Барвинка покинет пост уже 29 сентября – конец месяца станет его последним рабочим днем. Вместе с ним ТГК-1 покидают еще около десяти человек – такое решение принял совет директоров. Уточняется, что теперь единоличным исполнительным органом власти станет «Газпром энергохолдинг».

Напоминаем, что ТГК-1 была основана в 2005 году Кириллом Селезневым и Алексеем Барвинком. Компания поставляет и производит электрическую и тепловую энергию в четырех субъектах Северо-Западного ФО – в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Мурманской области и Республике Карелия.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что глава комитета по природопользованию Григорьев покидает свой пост. Он занимал должность в течение трех лет.